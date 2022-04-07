Özkan’ın yol arkadaşını Tunç Soyer yanına aldı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir dönem İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la çok yakın siyaset yapan CHP Konak eski İlçe Başkanı Şakir Başak'ı belediyede Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu Koordinatör olarak atadı. Başak konuya ilişkin yaptığı açıklamada Soyer'e teşekkür ederek, "Başkanımız Tunç Soyer, yaptığımız toplantı neticesinde Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu Koordinatör olarak birlikte çalışacağımızı tebliğ etmiştir. Başkanımıza ortak akıl anlayışına inancı ve vizyoner çalışmaları için İzmirliler adına teşekkür ederim" dedi. Başak 2 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama AŞ'den istifa etmişti.

DİĞER