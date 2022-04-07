Pembe şort hesaplaşması

AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak 2020'deki Meclis toplantısında Soyer'in "3 yıl sonra Körfez'de yüzülebilecek" vaadiyle ilgili bir konuşma yaptı. Körfez'in temizlenmesi konusundaki çalışmaların yetersiz olduğunu dile getiren Boztepe, bu tempoyla bu sözün tutulamayacağını söyledi. O dönem CHP'de siyaset yapan Meclis Üyesi Hasan Ünal ise, çıkıp Boztepe'ye karşı Soyer'i savundu.

HÜSNÜ BOZTEPE'YE YÜZME DAVETİ

Soyer'in "Körfez için çözüm çok basit, yanlış yerde aramamak lazım. Biz Körfez'i temiz tutmayı başarabilirsek, temizlemek için ayrıca çaba göstermemize gerek yok. Biz yeter ki, Körfezi kirletmeyelim. Körfez 3 yıl içinde yüzülebebilir hala gelecek. Biz bunu yapacağız" sözlerini aktaran Hasan Ünal, "Benim buna inancım tam Sayın Başkanım. Hüsnü Bey sizin de buna inancınız tam olsun. Sizi 1 Nisan 2022 tarihinde Alsancak'tan Karşıyaka'ya yüzmeye davet ediyorum. Hep birlikte bunu yaşayacağız" dedi.

"BALIKLARA SELAM VERECEKSİNİZ"

Bu sırada yanında getirdiği poşetten eşya çıkarmaya başlayan Ünal, "Sayın Boztepe, mesafe uzun olduğu için palet getirdim. Yüzerken temizlenmiş Körfez'de balıklara selam vereceksiniz, o yüzden gözlüğünüz de hazır. Size pembe bir şort aldım. Ancak aynı şorttan kendime de aldım bu yüzden rengine alınmayın. Birlikte yüzeceğiz" dedi. Bu eşyaları Ünal'dan alan Boztepe ise, Soyer'e "Sayın Başkanım yüzme sözü veren sissiziniz. Bunlar asıl size gerekiyor" dedi.

Soyer ise, "Benim var Hüsnü Bey" cevabını verdi. Bu diyaloglar Meclis toplantısında gülüşmelere neden oldu. Ancak bu sürede Körfez'in temizlenmesi için doğru düzgün hiçbir adım atılmazken Soyer'in yüzme sözü de gerçekleşmedi. Soyer bu sürede 3 yıl süresini "Görev süremin sonunda yüzülücek" diye değiştirdi.

"ÜNAL'IN DA SOYER'E GÜVENİ YOK"

Bu vaat yerine getirilmeyince Hüsnü Boztepe de karşı atağa geçme kararı aldı. Boztepe, "Önümüzdeki Pazartesi günkü meclis toplantısına bu şort, palet ve diğer eşyaları getireceğim ve Soyer'e sözünü neden tutmadığını soracağım. İlk geldiğinde 2 yıl içinde yüzeceğini söylemişti. Sonra bunu 3 yıla çıkardı, sonra da görev süresinin sonunu tarih olarak verdi. Ayrıca beni Körfez'de 1 Nisan 2022'de yüzmeye davet eden ve benimle iddialaşan Meclis Üyesi Hasan Ünal da zaten CHP'den istifa etti. Yani onun da Tunç Soyer'e güveni kalmadı" diye konuştu.

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM"

CHP'DEN istifa eden ve şu an bağımsız olarak siyaset yapan Hasan Ünal ise, sözünün arkasında olduğunu belirterek, "Şayet Körfez'de deniz suyunun kimyasal değerleri şu anda yüzme için elverişli ise, benim Boztepe'ye yapmış olduğum davet hala geçerlidir. Yüzülebilir raporu ortaya konulursa yüzmeye hazırım. Bunu laf ola beri gele diye de söylemiyorum eğer o belge ortaya konulursa Sayın Boztepe ile Alsancak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ