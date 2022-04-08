Haberler İzmir İftara gitti döndüğünde şok yaşadı! İzmir'deki olay kamerada

İftara gitti döndüğünde şok yaşadı! İzmir'deki olay kamerada

İzmir Karabağlar'da fırın sahibi iftar yapmak için dükkanından ayrıldı, geri döndüğündeyse hayatının şokunu yaşadı. içinde 100 bin lira olan çelik kasa yerinde yoktu. Yaşanan akılalmaz hırsızlık olayını kameralar kaydetti. Polis ekipleri, iş yerine anahtarla giren şüphelinin daha önce iş yerinde çalışmış olabileceği üzerinde duruluyor.