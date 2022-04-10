İzmir’de inanılmaz olay! Kocasına ’İktidarsız olduğunu herkes biliyor’ diye bağırınca...

İzmir'in seferihisar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ırmak kıvrak tayoğlu'nu (39) darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan murat tayoğlu'na (49) hem 'iyi hal' hem de 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi.
Müteahhit Murat Tayoğlu, geçen yıl 16 Temmuz'da iddiaya göre, çocuklarını kendisine karşı doldurduğunu ileri sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun Camikebir Mahallesi'nde yaşadığı siteye geldi. Murat Tayoğlu, 3 çocuğuyla bahçede olan Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu yumruklayıp, tekmelemeye başladı. Darbedilen Tayoğlu yere yığılırken, olay anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayoğlu'nun bel kemiğinde 3 kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu tespit edildi. Darp raporu alan Irmak Kıvrak Tayoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tayoğlu, olaydan 10 gün sonra tutuklanarak cezaevine kondu. Tayoğlu hakkında 'tehdit', 'hakaret', 'mala zarar verme', 'eşini kasten nitelikli yaralama' suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 36 gün cezaevinde kalan Tayoğlu, davanın 2'nci duruşmasında tahliye edildi.