"Kimsenin tanımadığı bir mahalle delegesiydi"

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'in FETÖ desteğiyle 2014 yılında CHP'den Karabağlar Belediye Başkan adayı yapılmaya çalışıldığı iddiasını ortaya koyan haberlerin ardından partinin yıllarca İl Başkanlığı'nı yapmış Kemal Karataş'tan şok bir değerlendirme geldi.

FETÖ'NÜN İSTEĞİ YAPILMIŞ

SERTER'İN 2015'te İl Başkanı atanma sürecini anlatan Karataş, "Bir İzmirli gazeteci beni aramıştı. 'İzmir CHP'ye Bedri Serter diye birisi İl Başkanı oluyor. Bunu tanıyor musun?' diye... Düşünün bir defa... Bu partide beş defa il başkanlığı yapmış, birçok seçim yönetmiş, binlerce toplantı düzenlemiş ben bile CHP'ye il başkanı olacak kişiyi tanımıyordum" dedi.

Bunu soran gazeteciye de bu yönde cevap verdiğini ifade eden Karataş, "Böyle bir şeyin imkansız olduğunu söylemiştim... Ve hemen küçük bir araştırma yapmıştım... Gördüm ki, oturduğu mahallede sadece ilçe delegesiymiş. Kimsenin tanımadığı Bedri Serter, koskoca İzmir CHP'nin başına bir anda İl Başkanı yapıldı hem de İl yönetimine zorla talimatla seçtirilerek. Demek ki FETÖ'nün isteği başım gözüm üstüne denilerek yerine getirilmişti. Eee ne oldu sonra? Kılıçdaroğlu FETÖ'ye söz vermişti ya... Terör örgütünün isteğiyle CHP'nin İzmir milletvekili adayı gösterildi. Vay, vay, vay... Nasıl da geliniyormuş yeni CHP'de bu mevkilere..." ifadelerini kullandı.