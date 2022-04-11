Polis Haftası etkinliklerle kutlandı

İzmir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü olan 10 Nisan Polis Haftası, düzenlenen çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Şahne, anıt tören defterine yazdığı mesajında "Aziz Atam, milletimizin huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı, gücünü yasalardan, desteğini yüce Türk milletinden alan emniyet teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümünde huzurunuzdayız. Kutsal görevimizi, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda milletimizin huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutarak, suç ve suçluyla mücadelemizde cansiparane bir şekilde görev yaparak, aziz milletimizin gönlünde yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan, millet ve bayrak uğruna şahadete koşarak giden Türk polisi bundan sonra da aynı kararlılıkla görevine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

BAYRAKLI'DA İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

GÜNDÜZ düzenlenen etkinliğin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce akşam Bayraklı Arena'da Vali Yavuz Selim Köşger ile Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri'nin de katılımı ile İzmir Polis Teşkilatı mensupları onuruna iftar yemeği düzenledi. İftarda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Devletimizin kadife eldiven giymiş çelik yumruğu, kanun ordusu emniyet teşkilatımızın 177'nci yaşını kutluyoruz. İzmirimizde bir Ramazan'ı da polis teşkilatımız sayesinde huzurla geçiriyoruz. Her birine teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.



METİN BURMALI