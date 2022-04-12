25’inci yıla özel proje ERKAYA TWINS

Erkaya İnşaat'tan 25'inci Yılına Özel Prestij Projesi ERKAYA TWINS'in lansmanı yapıldı. Sektörde 25 yılı geride bırakan Erkaya İnşaat'ın, Menemen Koyundere'de yapımına başladığı Erkaya Twins'in lansmanında çok sayıda davetli bir araya geldi. Şekerağa karakteriyle ünlenen tiyatro ve dizi oyuncusu Yüksel Ünal'ın sunumlarıyla renklenen lansmana, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ve inşaat sektörü temsilcileri de katıldı. Karşıyaka bölgesinde yıllardır önemli projelere imza attıklarını belirten Erkaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Kaya, Erkaya Twins'in bölgeye değer katacağını söyledi.

YENİ BİR YAŞAM ALANI

Yıllardır müşterilerle güvene dayalı ilişkiler geliştirdiklerini ve kentsel dönüşüm konusunda pek çok projede yer aldıklarını kaydeden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık kendi adımızı taşıyan prestijli site projeleriyle sektörde büyümeye devam edeceğiz. Bunun ilkini yine Koyundere'de Erkaya Life ile birlikte başardık. Orada 120 konutun anahtarlarını sahiplerine teslim ettik. Projede 4 ay içinde yaşam başlayacak. Şimdi de, hem mimarisi hem de sosyal donatıları ve peyzajıyla keyifli bir yaşam imkanı sağlayacak Erkaya Twins'in heyecanını yaşıyoruz."

DOĞAYLA İÇ İÇE SİTE PROJESİ

Deprem ve pandemi nedeniyle insanların doğa özleminin arttığını ve ailelerin 4 duvar içinde yaşamaktansa site yaşamını tercih ettiklerini kaydeden Doğan Kaya, "Özellikle çocuklu aileler pandemi döneminde sıkıntılı günler yaşadı. Kendi sosyal donatıları parkları bahçeleri olan sitelerde ise bu sıkıntı hissedilmedi. Biz de bu ihtiyaçlardan yola çıkarak doğayla iç içe yaşama imkanlarını bünyesinde barındıran site projelerine yöneldik. Erkaya Twins'i, konum ve olanaklarıyla hem yatırımlık hem de oturumluk bir proje olarak planladık" diye konuştu. Başarısının sırrının yaptığı işi sevmek, sahiplenmek ve cesaretli olmaktan geçtiğini dile getiren Doğan Kaya, İzmir'in kuzey bölgesinin giderek değerleneceğini belirterek, kentin kuzey aksında yeni konut projeleriyle, sektördeki yatırımlarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

KONUMU VE SOSYAL DONATILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

ERKAYA Twins projesinde site sakinleri için tüm ayrıntıları düşündüklerine dikkat çeken Doğan Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Projede pekçok özellik bir arada sunuluyor. Özellikle mimari tasarım olarak konutların kullanışlı olmasına özen gösterdik. Proje toplamda 12 bin 400 metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor. İki çeşit 3 + 1 daire tipine sahip toplam 180 daire inşa edeceğiz. Şu anda temel çalışmalarımız başladı. Konutları Aralık 2023'te teslim etmeyi planlıyoruz. Erkaya Twins içinde iki farklı havuz, 2 çocuk parkı, açık otopark, sosyal alanlar ve 24 saat güvenlik hizmeti bulunacak. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları da yer alacak. Ön satışlar başladı. Projemiz hem İzmir'den hem de şehir dışından ilgi görüyor. Örnek dairemizi de ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz. Erkaya Twins, İZBAN ve toplu ulaşımına çok yakın konumda; otobana ise 3 dakika mesafede yer alıyor. Toplamda 153 milyonluk bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız."