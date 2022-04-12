‘Bergama’nın 100 yılını şimdiden planlıyoruz’

Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı, verimli Bakırçay Ovası'nın merkezi, İstanbulİzmir Otobanı, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Ege Otoyolu, Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ), Organize Sanayi Bölgesi, Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Zeytindağ Çandarlı Limanı ile tüm Türkiye'nin bir anda dikkatlerini üzerine çeken UNESCO Dünya Mirası Bergama, Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun bir lokomotif gibi çalıştırdığı belediye ile önümüzdeki 100 yılını şimdiden planlıyor.

HAYALLER GERÇEK OLUYOR

30 Mart 2019 Yerel Seçimleri'ne dopdolu bir seçim broşürü ile hazırlanan, görev süresinin 3.'ncü yılını geride bırakırken masasının üzerinden hiç ayırmadığı bu broşürün her bir sayfasını gerçekleştirmek için çalışan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Hemşehrilerimize yapılmasını vaad ettiğimiz vizyon projelerimizin her birisini geride bıraktığımız görev süremizin 3'ncü yılında ete, kemiğe bürünür hale getirmenin sevincini yaşıyoruz" dedi.

2024 yılına gelindiğinde Bergama'nın tarihiyle, yollarıyla, çevresiyle bambaşka bir şehir olacağına işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Geçtiğimiz 3 yılı çok verimli bir şekilde değerlendirdik. Her ne kadar Koronavirüs illetini yaşayıp, evlerimizden dışarı çıkmasakta, Yıkıcı İzmir depremini yaşasakta, her anlamda çok zor günler geçirsekte, biz zamanı iyi değerlendirdik. Pandemi döneminde planlamalarımızı yaptık. Projelerimizin hazırlığını, etütlerini yaptık. Birçoğunun startını verdik. Bergama'da sosyal hayatını yeniden düzenleyecek vizyon projelere başladık" dedi. Başkan Koştu, görev süresinin 3'üncü yılında vizyon projeleri sıraladı:

'MİLLET BAHÇESİ İLE BERGAMA'NIN SİLÜETİ DEĞİŞECEK'

Şehir merkezindeki stadyumu taşıyarak, toplamda bu alana 57 bin metrekarelik bir yeşil alan kazandırıyor, Bergama'mıza yakışan bir kent meydanı ve Millet Bahçesi'ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri ile inşa ediyoruz. Bu kapsamda yıllardır atıl durumdaki Çamlıpark'ı da yeniden düzenleyerek, kent merkezimizin silüetini değiştiriyoruz.

GENÇLERİMİZE AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ

ARAÇ FİLOMUZU GENİŞLETTİK

TOKİ KONUTLARI

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Başkan Koştu, Çevre konusunda hassasiyeti olan bir belediye olarak, Sarıcalar Mahallesi'ndeki 20.000,00 metre karelik alanda 999,96 kilowatt'lık GES inşa ederek yerli ve temiz enerji üretmeye başladık" dedi.

TABAKHANE VE ESKİ ÇIRÇIR FABRİKASI RESTORASYONU

SELİNOS Antik Kanal ve Restorasyon Projemiz ile birlikte Tabakhane ve Eski Çırçır Fabrikası'nın Restorasyonu'nu yapıyoruz. 400 m2 açık, 350 m2 kapalı alana, Galenos Müzesi ile Parşömen Müzesi ve kafe için 750 m2 kapalı alana sahip olacak şekilde şehrimize kazandırıyoruz.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

20 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için temel atıldı. Kısa sürede hizmete açmayı hedefliyoruz.

E-BELEDİYECİLİK HİZMETLERİMİZ

İmar işle ri elektronik proje kontrol sistemine geçirdik. Rayiç bedel yazısı tarih oldu. Artık elektronik ortamdan alınabiliyor.

TARIMA DAYALI İHTİSAS HAYVANCILIK OSB

2.850,414 dekar alana kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi ile süt üretimden, süt ürünleri yapımına pazarlamaya kadar her aşama, tek noktada birleşecek. Bölgemizi süt hayvancılığın lokomotifi yapacak bu proje ile 3 bin 500 kişilik bir istihdam sağlamış olacağız

BERGAMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KURULDUĞU günden buyana yatırımcı çekemeyen Bergama Organize Sanayi Bölgesi, Hükümetimizin desteği ile pandemiye rağmen yatırımcı akınına uğradı. Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nin doluluk oranının son iki yılda yüzde doksan artmasındaki en büyük etken otoyolların Bergama'ya bağlanması ve Kuzey Ege Çandarlı Limanıdır.

DOĞALGAZ TAM GAZ

ŞEHRİMİZİ doğalgaz konforuna kavuşturmak üzere çalışmalara devam ediyoruz. Geride bıraktığımız 3 yılda doğalgazın merkezi mahallelerimizde kullanır hale getirilmesini sağladık. 2022 yılı sonuna kadar şehrimizin büyük bir kısmı doğal gaz ile buluşmuş olacak.

EĞİTİM KURUMLARI VE İBADETHANELERE BAKIM

EĞİTİM kurumlarımızın bakım ve onarımlarını yapıyoruz. 50 okulumuzda tadilat çalışması yaptık. 20 aşevimizin bakım ve onarımını yaptık. İlçe merkezindeki aşevimizi yeni yerine taşıdık. Cami, imamevleri ve Cemevleri'nde bakım ve onarım yapıyoruz. Bu kapsamda 60 imamevinin bakım, onarım ve yenilemesini sağladık. Cemevleri ve camilerimizi düzenli olarak hijyenik tutmaya çalışıyoruz.

500 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU

İNŞAATI bitmek üzere olan 500 kişi kapasiteli öğrenci yurdu ile Bergama'yı bir üniversite şehri yapıyor, eğitim konusunda gençlere uygun imkan ve koşulları oluşturmaya öncelik veriyoruz.

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

SOSYAL ve kültürel çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bergama Kültür Merkezi'nde yılın 12 ayı sürecek sanatsal, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz.

VAKIF ZEYTİNLİĞİ'Nİ ZEYTİNPARK YAPIYORUZ

Şehrimizin imajına değer katmak üzere Vakıf Zeytinliğini sosyal bir yaşam alanı haline getiriyoruz.

RESTORASYON HAMLESİ BAŞLATTIK

TARİHİ yapılarımızı turizme kazandırmak için Çukurhan, Taşhan ve Selçukhan gibi tarihi yapılar için kamulaştırma kararı aldık. Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında, Cumhuriyet Caddesi'nde Özel idare İşhanı önünden başlayarak, Bankalar caddesi, Kasapoğlu caddesi, Şadırvan caddesi, Osman Bayatlı Caddesi üzerindeki 238 yapıyı özgün dokusuna kavuşmayı hedefliyoruz.

DÜZENLİ YOLLARIMIZ

TURİZMİ ŞAHLANDIRACAK SELİNOS ANTİK KANAL VE RESTORASYON PROJESİ

SERBEST BÖLGE

Başkan Koştu, "Bergama Serbest Sanayi Bölgesi'nin yapımı için gerekli çalışmaları takip ediyoruz" diye konuştu.