Gaziemir’de 3 milyonluk kavga

İzmir'de tanınmış iş adamı Şener Kırıkkaya ve eşi Canan Kırıkkaya, Gaziemir Belediyesi'nden Sarnıç'ta ormanlık alanda kiraladıkları alana yaptıkları restoran ve sosyal tesislerden haksız yere tahliye edildiklerini belirterek başlattıkları hukuki mücadeleyi kazandı. Mahkemenin verdiği 5.8 milyon liralık tazminatı 2019'da belediyeden bir türlü alamayan "Gerekirse Başkanın makam koltuğuna haciz koydururuz" diyen aile, yargı süreci devam ederken belediyenin değerli bir arsasını hacizden sattırıp bu parayı tahsil etti.

YARGILAMA SÜRERKEN VERİLDİ

Bu arada havalimanının karşısında yer alan arsaya 3. kişiler tarafından rezidans yapıldı. Konu bugünlerde tekrar gündeme geldi. Yargılama sürerken mahkemeden en son bu tazminat miktarının yeniden hesaplanması yönünde karar çıktığını ve bu tazminatın 5.8 milyon liradan 2.5 milyon lira civarına düşmesinin beklendiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Bu haciz işlemi, teminat gösterilerek yargılıma bitinceye kadar durdurulabilirdi. Oysa İzmir'in en değerli arsalarından biri belediyenin elinden gittiği gibi mahkeme kararıyla hesaplanacak yeni tazminat çok daha düşük bir rakam olacak. Bu fazla ödenen para nasıl tahsil edilecek?" dedi.

'ZİMMET SUÇU OLUŞUYOR'

BU itiraza belediyenin 2021 yılı hesaplarını denetlemek için kurulan Meclis Denetim Komisyonu üyesi olarak hazırladığı şerh raporunda yer veren Atmaca, hazırladığı raporda "6 milyon civarındaki tazminat, hukuki sürecin sonu beklenmeden ödenmiş. Yargı sürecinin sonlanması beklemeden yapılan bu fazla ödemenin geri alınması, aksi halde ilgililer hakkında zimmet ve görevi ihmal işlemlerinin tesis edilmesi gerektiği düşünülmektedir" ifadelerini kullandı.

'BİZİM DAHA ALACAĞIMIZ VAR'

YENİ Asır'ın görüştüğü Şener Kırıkkaya, belediyeden 3 milyon lira daha alacakları olduğunu savundu. Kırıkkaya, "Kalan alacaklarımız için ikinci bir dava açtık. Ancak mahkeme şimdi bu iki davayı birleştirip tekrar baştan görecek ve hesaplama yapacak. Bizim 12 sene öncesine göre 3 milyon lira daha alacağımız var. Tazminatın düşmesi söz konusu olamaz. Önceki belediye 'parça parça ödeyeyim' dedi, bunlar gelince taksitle ödemeyi durdular. Biz de o çerçevede işlem yaptırdık" diye konuştu.

SARNIÇ'TA TESİS YAPMIŞLARDI

GAZİEMİR'DE Bütünşehir Yasası ile kapanmadan önce Sarnıç Belde Belediyesi ile 12 dönüm arazi üzerine yap-işlet-devret modeli ile 2 milyon liralık anlaşma yapan BEGOS Yönetim Kurulu Başkanı ve işadamı Şener Kırıkkaya, bu araziye spor tesisi, restoran, kır bahçesi gibi sosyal alanlar yaptı. 2009'da Sarnıç Belediyesi kapatılınca, alanın sorumluluğu CHP'li Gaziemir Belediyesi'ne geçti. Yapılan sözleşme 2010'da tek taraflı olarak feshedilirken, Kırıkkaya polis zoruyla işletmeden atılmıştı.

ERHAN GÜLENÇ