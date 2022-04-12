İstihdamda ve yatırımda yeni rota Kuzey Ege

KURULMA çalışmaları hızla ilerleyen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölge, Karma Organize Sanayi Bölgeleri ve üretim faaliyetlerine geçecek olan tesislerin ihtiyacı olan vasıflı iş gücünü yetiştirmek üzere Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ) içerisinde yükselecek olan Teknik Meslek Lisesi'nin kurulum çalışmaları hızla devam ediyor. Tüm bu gelişmeler ile birlikte Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerini barındıran Bakırçay Bölgesi, son yıllarda dikkatleri daha fazla üzerine çekmeyi başarıyor.

KALİTELİ İŞGÜCÜ

AYNI zamanda Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ) yönetiminde de bulunan Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, "Bölgemizde kurulan ve hali hazırda kurulma sürecinde olan 6 sanayi bölgesi var. Bu yatırımlar, yakın gelecekte Bakırçay Bölgesi'nin tüm çehresini değiştirecek güçtedir. Bölge hem ekonomik, hem sosyal, hem de kültürel anlamda bir değişim yaşayacaktır. OSB'lerin hızla faaliyete geçmesi ve Serbest Bölge'nin kurulmaya başlamasıyla bölgede çok büyük bir istihdam talebi oluşacaktır. Biz, ortaya çıkacak olan bu istihdam talebinden, öncelikle bölge insanımızın yararlanmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle Bergama Ticaret Odası olarak, her platformda yıllardır bölgemize donanımlı bir Meslek Lisesi'nin yapılması ihtiyacını dile getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bölgedeki tüm bu yatırımların kaliteli iş gücü ihtiyacının bir bölümünü bu okuldan mezun olacak olan gençlerimiz karşılayacak" dedi.

SÜRECİ İYİ YÖNETMELİYİZ

"OSB'LERE gelecek olan yatırımcılar ile birlikte bölgemiz ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük bir değişim yaşayacaktır" diyen Ürper, "Ancak bu değişimi kontrol edebildiğimiz sürece planlı bir gelişim sağlayabiliriz. Gerek yerel yönetimlerimiz, gerek diğer kurumlarımız ve gerekse bölge insanımız tüm bu sürecin farkında olmalı. Bölgemizin zaman içinde göç alacağını tahmin etmekteyiz. Bu süreçte, merkezi ve yerel yönetimlerimizin üzerine oldukça önemli görevler düşmektedir. Bölgede yapılan tüm planların uzun vadeli düşünülmesine özen gösterilmesi gerekiyor" dedi. Ürper şöyle konuştu: "Bir tarafta planlı ve düzenli şehirleşme, diğer tarafta artan nüfus ve ekonomik faaliyetlerin ihtiyacı olan altyapı çalışmalarının, gelişmeye paralel bir şekilde planlanıp uygulamaya geçmesi, bölgemizin ileriki süreçlerde refah seviyesi yüksek, mutlu insanların yaşayacağı bir toplumun yer aldığı bir bölge haline gelmesine neden olacaktır ki, bu durum hepimizin istediği bir sonuçtur."

"MESLEK LİSESİ İÇİN İMZALAR ATILDI"

BERGAMA Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, "Bergama Ticaret Odası olarak her fırsatta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve ilgili bakanlıklara ilettiğimiz bölgemizdeki meslek lisesi ihtiyacı talebimiz doğrultusunda; İzmir Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen Protokol İmza Töreni ile Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ) içindeki 20 bin metrekarelik arsanın Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmesi ve bu arsa üzerine TOBB desteğiyle 24 derslik ve 3 atölyeden oluşan bir Meslek Lisesi yapılması konusunda imzalar atıldı. Bu konuda emeği geçen ve geçecek olan tüm kurum ve kişilere tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.