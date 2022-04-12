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Haberler İzmir İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika haberi... İzmir açıklarında Sahil Güvenlik Botu düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

AA

12.04.2022, 08:24

İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Çeşme açıklarında da geri itilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Selçuk açıkları ile Çeşme Karaada üzerinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

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