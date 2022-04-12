Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer müjdeyi verdi

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık Poyracık Mahallesinde, Kınık Belediyesi'nin kaynaklarından finanse edilen Aquapark projesinin, çevre düzenleme, otopark ve yol çalışmalarını yerinde inceledi.

SOSYAL TESİSLER

Pandemi nedeniyle gerekli önlemleri alarak, tesisin bu yaz hizmete açılacağını dile getiren Başkan Doğruer, içerisinde Aquapark, kır düğün salonu, teras kafe, yazlık sinema, çocuk ve yetişkin yüzme havuzu bulunan Kınık Belediyesi sosyal tesislerinin, yaşam kalitesini artıran her alanda, her yaş grubuna hitap ederek hizmet vereceğinin müjdesini verdi.

"BİR İLK OLACAK"

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Kınık'ta bir ilk olan projemiz, insanlarımızın yaşam kalitesini artıran her alanda bu yaz hizmete giriyor. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmete girecek tesisimizde, Kınıklı çiftlerimizin mutlu bir beraberlik için attıkları ilk adımda unutulmaz bir an yaşatmak için, kır düğün salonumuz da yer alıyor. Rezervasyonlarımızın başladığı kır düğün salonumuzun ilk sezonunda çiftlerimiz unutulmaz anlar yaşayacak" diye konuştu.

ÖĞRETMENEVİ ÖNEMLİ BİR İHTİYACA CEVAP VERECEK

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, 74 yatak kapasiteli otel bölümü, 6 derslikli Halk Eğitim Merkezi ve bin kişilik çok amaçlı salonu olan Kınık Öğretmenevi'nin hizmete açılacağı müjdesini verdi

İLÇENİN en önemli yatırımları arasında yer alan Kınık Öğretmenevi, hizmete açılıyor. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, 74 yatak kapasiteli otel bölümü ve 6 derslikli Halk Eğitim merkezi ve 1000 kişilik çok amaçlı salonu olan Kınık Öğretmenevinin hizmete açılacağı müjdesini verdi.

EN ÖNEMLİ SORUNDU

74 yatak kapasiteli otel bölümü, toplantı salonları, bilgisayar eğitim ve kütüphane, 300 kişilik amfi eğitim salonu,1000 kişilik çok amaçlı salon, spor kondisyon merkezi, kış bahçesi, kuaför ve 6 derslikli Halk Eğitim Merkezi'nin yer alacağı, bodrum, zemin + 3 kat olmak üzere 5 katlı 7 bin 814 metrekare alan üzerinde hizmete açılıyor. Halk Eğitim Merkezi, Kültür Merkezi ve öğretmenevinin bulunacağı özel Selçuklu mimarili bina ile ilçenin en büyük sorunu olan konaklama sıkıntısı ortadan kalkıyor.

MİSAFİRLERİMİZ KONAKLAYABİLECEK

KINIK'IN önemli bir eksiğini daha hayata geçirdiklerini belirten Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kınık'a gelen misafirlerimizin konaklayacağı öğretmenevi projesini hayata geçirmek ve halk eğitim salonları, panel tören, tiyatro, sergi ve koro çalışmalarının daha sağlıklı yapılabileceği mekânların eksikliğini gidermek için başlattığımız çalışmalarımızı sonuçlandırdık. İçerisinde Halk Eğitim Merkezi bulunan öğretmenevi projemizi hizmete açıyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

GENÇLİK MERKEZİ'NDE SONA GELİNDİ

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık Poyracık Mahalelsi'nde yapımı devam eden Kınık Gençlik Merkezi'nin inşaa t çalışmalarını ilçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Çelik ve Belediye Gençlik Spor Müdürlüğü ekibiyle birlikte yerinde inceledi

TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM

KINIK Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Projede emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

KINIK Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, yapımında sona gelinen Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Kınık Belediyesi'ne ait 9300 metrekare açık alan olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edilen belediye hizmet alanı üzerinde 3750 metrekare kapalı alana sahip gençlik merkezinde açık alanda halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu ve yürüyüş yollarının bulunduğu bildirildi.

"GENÇLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Kınık'ta yapımı kısa süre sonra tamamlanacak olan Kınık Gençlik Merkezi içinde kafeterya, kapalı spor salonu, kütüphane, resim ve müzik atölyeleri, halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kortu yer alacak. Aynı zamanda Kınık Devlet Hastanesi arkasında açık futbol sahası, Anadolu lisesi ve 2'inci etap TOKİ alanı ile ilçemiz güzel bir yerleşkeye sahip olacak. İlçemize ve gençlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.