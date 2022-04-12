Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre'nin cenazesi (55), İzmir'de toprağa verildi.

Güre'nin cenazesi hastane morgundan alınarak Beşikçioğlu Camisi avlusuna getirildi. Güre'nin eşi Birsel Balta Güre ve oğlu Enes Güre, taziyeleri kabul etti.

Burada bir konuşma yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, bir süredir beraber çalıştıkları Güre'nin çok saygın, çalışkan ve özverili biri olduğunu belirterek, "Takdiri ilahi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Güre'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, başsavcı vekilleri, cumhuriyet savcıları ve hakimler, il protokolü ve adliye çalışanları katıldı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi gören Güre, dün yaşamını yitirmişti.