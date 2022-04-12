‘Yatırımlar şehrimizin gücüne güç katacak’

Türkiye'nin öncü OSB'leri arasında yer alan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 22 farklı sektöre yönelik 650 işletme faaliyet gösteriyor. "7 milyon metrekarelik alanında tüm altyapı hizmetlerini en modern hali ile katılımcılarına sunan Bölgemiz, yıllık 8 milyar dolarlık ticaret hacmi ile Türk ekonomisinin lokomotifleri arasında yer alıyor" diyen İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, "İAOSB Yönetim Kurulu olarak bir yandan çevreci ve kaynakların verimli kullanılmasına odaklanan alt ve üst yapı hizmetlerine yönelik çalışmalar yürütürken, diğer yandan okulumuz Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile sanayimizi teslim edeceğimiz nitelikli iş gücünün oluşturulmasına katkı koyuyoruz" diye konuştu.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ

Başkan Uğurtaş şöyle konuştu: "Son olarak hayata geçirmeye hazırlandığımız "Arıtılmış Atık Suyun Geri Kullanımı" projemiz ile yılda 3 milyon metreküplük atık suyun tekrar kazanılmasını sağlayarak, Bölge katılımcılarımızın hizmetine sunmayı planlıyor, kısıtlı kaynaklarımızın verimli kullanılması konusunda öncü rol üstleniyoruz."

KATMA DEĞERİN ARTMASINA KATKI SAĞLAYACAK

İZMİR Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, şöyle konuştu: "Çandarlı Limanı odağındaki yenilenebilir enerji yatırımları, Bergama'da kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi, yine Bergama ve Dikili'de kurulacak olan tarıma dayalı ihtisas OSB'ler ve teknolojinin merkezi olacak Bilişim Vadisi, gelişen lojistik olanaklarla bir araya gelince İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde gerek sanayi ve enerjide gerekse tarımda istihdamın, üretimin ve katma değerin artmasına katkı sağlayacaktır."

İZMİR'İN BÜYÜK BİR POTANSİYELİ BULUNUYOR

"YAŞADIĞIMIZ ve ürettiğimiz topraklar olan İzmir; sanayisi, üretim kapasitesi, merkezi konumu, bereketli tarım alanları, zengin kültürel ve tarihi mirası ile çok büyük potansiyele sahip kentlerimizden birisi" diyen Uğurtaş, "Şehrimize son dönemlerde yapılan yenilenebilir enerji yatırımları, teknoloji merkezleri, yeni OSB oluşumları ve geliştirilen lojistik ağlar, bu toprakların gücüne güç katacaktır" dedi.