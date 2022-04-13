Çalınan malzemeleri için İZBETON’u suçladı

İZMİR'DE sondaj işi ile uğraşan Adem Güç, Bergama'daki bir şirkete ait boş araziye koyduğu 664 bin lira değerindeki sondaj borularının İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON yetkilileri tarafından çalındığını iddia ederek şikayette bulundu.

Güç jandarmaya verdiği şikayet dilekçesinde, "Yaptığım araştırmada İZBETON yetkilisi olduğunu söyleyen Ferdi E, boruları bulunduğu yerden yanlışlıkla aldığını, geri getireceğini ifade etti. Yükleme işini yapan kişinin de mahalle muhtarı Murat Acar olduğunu öğrendim. Bu kişi boruların TIR'a yüklenmesini İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Bektaş Bal'ın söylediğini öne sürdü. Hepsinden şikayetçiyim" dedi. ■ METİN BURMALI