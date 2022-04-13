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Haberler İzmir İşte CHP tipi belediyecilik!

İşte CHP tipi belediyecilik!

13.4.2022

İşte CHP tipi belediyecilik!

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Grup Başkanvekili adayı olmasının ardından ilçede DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası tarafından başlatılan grevin mağduru yine Çiğli halkı oldu.

Başkan Utku Gümrükçü'nün Çiğli dışından bir çetenin marifeti olarak tarif ettiği greve dün ilçeyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sözde el koydu.


SİYASİ OYUN İDDİASI
ARKASINDA siyasi oyunlar olduğu belirtilen grev nedeniyle ilçe sokaklarında çöp dağları oluştu. Vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini isteyerek, "Bu çağda bu manzaralar İzmir'e hiç yakışmıyor" diye konuştu.

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