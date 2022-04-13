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Haberler İzmir İzmir'de 'kaçak botoks dolgu ürünü' operasyonu

İzmir'de 'kaçak botoks dolgu ürünü' operasyonu

İZMİR'de, polisin bir depoya düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen botoks dolgu ürünü ele geçirildi. 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA

13.04.2022, 17:39 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022, 17:41

İzmir’de ’kaçak botoks dolgu ürünü’ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesindeki depoda gümrük kaçağı botoks dolgu ürünleri olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu depoya 9 Nisan'da operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde bin 370 botoks dolgu ürünü, 2 bin 740 botoks uygulama şırıngası, 8 bin sahte botoks bandrolü ve 108 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü ele geçirdi.

1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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