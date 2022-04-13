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Haberler İzmir Savcı Kamil Erkut Güre son yolculuğuna uğurlandı

Savcı Kamil Erkut Güre son yolculuğuna uğurlandı

13.4.2022

Savcı Kamil Erkut Güre son yolculuğuna uğurlandı
Kastamonu'da kalp krizi geçirdikten sonra verdiği 1 haftalık yaşam savaşını kaybeden HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre, daha önce Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Güre için İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Güre'nin cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Güre'nin oğlu Oğulcan Enes Güre'nin törende ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenazeye İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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