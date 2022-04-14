Borç batağındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin savurganlık gezisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yine çok tepki çekecek bir skandal patladı. Başkan Tunç Soyer'in göreve gelmesinin ardından borçları 3-4 milyar liradan 12 milyar liralar seviyesine çıkan, suya ve ulaşıma astronomik artışlarla birlikte her ay otomotik zam tarifesine bağlayan Büyükşehir, 176 meclis üyesini Saraybosna'ya geziye götürmeye kararı aldı.

MALİYET 2 MİLYON TL

Mecliste tüm partilerin oybirliğiyle alınan karara göre gezi, 10-12 Temmuz arasında gerçekleşecek. CHP'nin "Millet aç aç" şeklinde algı oluşturmaya çalıştığı ve belediyenin artık borçlarını çevirmede zorlandığı, çalışanlarına yaptığı ödemleri bile aksatır hale geldiği bir dönemde tüm Meclis üyelerinin katılımıyla yapılacak gezi büyük tepki topladı. Yeni Asır'ın yaptığı hesaplamaya göre en az 1.5-2 milyon liraya mal olması beklenen gezi, "etik" açıdan tartışma çıkardı.

ARALIK AYINDA KONUŞULDU

Söz konusu Saraybosna gezisi ilk olarak Aralık ayındaki Meclis toplantısında CHP'li üye Taner Kazanoğlu tarafından gündeme getirildi. Bunun üzerine Başkan Soyer, "Dolar biraz insin" dedi ve ardından "Gidelim ama. Bilmiyorum arkadaşlar ne dersiniz? Hep beraber bir Sarajevo ziyareti planlayalım" diye konuştu. 11 Nisan'daki Meclis toplantısında oybirliğiyle alınan kararda, "Srebrenitsa Katliamı Anma Günü kapsamında kentimiz İzmir'i temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte Saraybosna'ya bir ziyaret gerçekleştirilecek olup, Meclis Üyelerinin tamamının katılması, söz konusu seyahatte masrafların Belediyemizin ilgili Müdürlüğünün Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Harcama Kaleminden karşılanması hususlarının görüşülmesi..." ifadeleri yer aldı.

TÜM MASRAFLAR DAHİL

Karara göre, 176 meclis üyesi en az 20 belediye personeliyle birlikte 9 Temmuz akşamı otobüslerle yola çıkacak, 13 Temmuz'da da İzmir'e dönmüş olacak. Yurt dışı çıkış harcından konaklamaya, vize ücretinden pasaport hacına kadar her türlü masraf İzmirlilerin cebinden ödenecek. Yeni Asır'ın yaptığı araştırmaya göre, 200 kişi için en az 240 bin lira otel masrafı ödenecek.

Toplam 4 günü bulacak gezi için meclis üyelerine günlük 76 euro harcırah verilecek. Gelecek personele verilecek harçlar da katıldığında en az 900 bin lira sadece harcırah için gidecek. 4 otobüs için 328 bin lira civarında bir ödeme yapılacak. Otobüs sayısı 5'e çıkarılışa bu rakam 400 bin liraya kadar çıkacak. Hediyeler ve diğer harcamalar da hesaplandığında İzmirlilerin her ay zamlanan su ve ulaşım için verdiği para ve ödediği vergilerden oluşan Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 1.5-2 milyon lira harcanmış olacak.

"KENDİ CEPLERİNDEN ÖDESİNLER"

CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "oy birliği" ile kabul edilen karar büyük tepki toplarken Yeni Asır'ın konuştuğu AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, "Ben böyle bir gezinin belediyenin parasıyla yapılmasının etik olmadığını düşünüyorum. Emeklinin, memurun, öğrencinin, garibanın belediyeye ödediği su parası, ulaşım parasından ve vergilerinden ödenen paylarla böyle bir geziye gidilmesi doğru değil. Tüm belediye meclis üyeleri böyle bir parayı kendi cebinden karşıylamasının daha doğru olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ