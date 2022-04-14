İzmir’de tramvaya maraton engeli! Tram İzmir duyurdu

Türkiye Atletizm Federasyonu ve Dünya Atletizm Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği

Maraton İzmir'in startı 17 Nisan Pazar günü saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek. 42 kilometrelik Maraton İzmir'de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden döneceği öğrenildi.





Maraton İzmir kapsamında 10 kilometrelik koşu da düzenleneceği ve atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacağı bildirildi. Yarış için start aynı gün ve aynı noktadan saat 07.20'de verilecek.