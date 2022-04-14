İzmir’deki Çandarlı Kalesi ihtişamıyla büyülüyor! Anadolu’nun en iyi korunan kaleleri arasında

Çandarlı Kalesi'nin bugün halen tüm görkemiyle ayakta durduğunu dile getiren Anayurt, şunları kaydetti:

"Cenevizliler'den sonra Osmanlı Dönemi'nde de burası bir restorasyon çalışması görmüş. 2'nci Murat döneminde sadrazam olan Çandarlı Halil Paşa burada bir tadilat gerçekleştirmiş. Fatih döneminde de bu tadilat çalışmaları devam etmiş, en son 1950'li yıllarda yine bir restorasyon çalışmasıyla günümüze kadar korunarak gelmiş. Aslında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdikten sonra burada ziyaretçi sayımız bir hayli arttı çünkü ismimizi duyurabildik. Belirli günlerde temizlik çalışmaları nedeniyle kapalıyız, onun haricinde ziyaretçilerimiz ücretsiz olarak kalemizi ziyaret edebiliyorlar. Burası yazlık bir yer olduğu için yazın ziyaretçi sayımız bir hayli fazla oluyor. Yabancı ziyaretçi sayımız da bu dönemde artıyor."