Ankara’dan gelen CHP’li İzmir’i karıştırdı -Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 yıl önce Bakanlar Kurulu'ndan aldığı kentsel dönüşüm yetkilerini, şirketi İZBETON'a devrediyor. İZBETON da ihaleye çıkmadan bunu iş insanlarının kurduğu kooperatiflere veriyor. Bu da çeşitli eleştirilere neden oluyor. Özellikle AK Parti cephesi, işleri üstlenen bu kooperatiflerin kurucularını mercek altına aldı.

Gaziemir Aktepe-Emrez mahallesindeki dönüşüm için kurulan kooperatifte Ankara'da ikamet eden CHP'li bir isim çıkması, İzmir siyasetini dalgalandırdı. AK Partililer bunu belediye meclisinde de isim vermeden gündeme getirdi. Öğrendim ki ismi verilmeyen bu kişi, CHP Ankara Parti Okulu eski koordinatörü olan ve bir dönem Ankara'da İl Başkanlığı'na bile aday olan Ümit Erkol'muş...

ERHAN GÜLENÇ