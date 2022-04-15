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İzmir Emniyet Müdürlüğü ile öğrenciler şehri geziyor
15.4.2022
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İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İzmirli öğrencilere tarihi yerleri gezdirmeyi sürdürüyor. Mutluluk Günleri Projesi çerçevesinde, İzmir'de çeşitli okullardan 35 öğrenci, Selçuk gezisinin ardından Bergama'ya yola çıktı. Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti, İsabey Camii ve birçok tarihi yerleri gezen öğrenciler, Bergama'daki tarihi yerleri görmek için yola çıktı. Gezide Pergamon Antik Kenti, Bazilika ve Zeus Sunağı da gezi programında yer aldı.