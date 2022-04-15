İzmir’de trafiğe maraton düzenlemesi! Pazar günü bu yollar kapalı

Aynı gün düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı nedeniyle de otobüs güzergahlarında değişiklik yapılarak önlemler alındı. 10 kilometrelik maraton sabah saat 07.20'de Atatürk Lisesi yanından, 42 kilometrelik koşu ise Kültürpark İZFAŞ binası önünden 08.00'de başlayacak. Pandemi önlemleri kapsamında dev organizasyonda koşacak kişi sayısı 5 bin ile sınırlandırıldı.

10 kilometrelik koşuda katılımcılar Şair Eşref Bulvarı Kültürpark İZFAŞ binası karşısında bulunan Atatürk Lisesi yanından koşuya başlayacak. Sağ şeridi takip ederek Montrö Meydanı, Gazi Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Köprü Tramvay İstasyonu'na kadar koşuya devam edecek. Gidiş yönü trafiğe kapalı olduğu için dönüş yolunda trafik akışı gidiş dönüş olarak hizmet verecek. Köprü Tramvay İstasyonu'ndan geri dönüş yapacak koşucular aynı güzergah üzerinden devam edip Kültürpark İZFAŞ Binası karşısında yarışı sonlandıracak. 42 kilometrelik maratonda koşucular Şair Eşref Bulvarı Kültürpark İZFAŞ binası önünden Atatürk Caddesi, Alsancak Garı önünden Liman Caddesi, Zafer Payzın Kavşağı, Altınyol, Anadolu Caddesi Cemal Gürsel Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı güzergahını izleyecek. Gidiş yönü (deniz tarafı) etaplar halinde trafiğe kapatılacak. Dönüş yönünde trafik akışı gidiş-dönüş olarak düzenlenecek. Katılımcılar Cemal Gürsel Caddesi Hasan Ali Yücel kesişiminden dönüşe geçecek. Aynı güzergah üzerinden devam edip Talatpaşa Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Konak Pier önünden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Üçkuyular Vapur İskelesi önünden Haydar Aliyev Bulvarı'nı izleyecek. Bu güzergah üzerinde deniz tarafı trafiğe kapalı olacak. Trafik akışı dönüş yönünde gidiş-dönüş olarak düzenlenecek. İzmir Marina geçildikten sonra Çakalburnu girişinden dönüş yapacak koşucular, Cumhuriyet Bulvarı, Gazi Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı, Montrö Meydanı sonrasında yarışı Kültürpark İZFAŞ binası önünde sonlandıracak.

YOLLAR 13.00'TE AÇILACAK

Her iki koşu için de 17 Nisan Pazar günü güzergah üzerindeki yollar gerekli trafik önlemleri alınarak saat 05.00 ile 14.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Karşıyaka yönünde yollar 13.00'tan itibaren kontrollü olarak trafiğe açılacak. Yarış günü saat 07.00 ile 12.00 arası Karşıyaka-Konak, Karşıyaka Pasaport/Alsancak istikametinde vapur seferleri yapılmayacak. Bununla birlikte 07.00 ile 15.00 saatleri arasında Bostanlı-Üçkuyular, Üçkuyular-Bostanlı hattında feribot seferleri olmayacak. Bu hatta yolcular için yolcu gemisi çalıştırılacak. Parkur üzerinde yer Konak Tramvayı'nda 15.00'a kadar sefer olmayacak.

Şair Eşref Bulvarı, Vasıf Çınar Bulvarı, Atatürk Caddesi, Liman Caddesi, Zafer Payzın Kavşağı, Altınyol Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı, Gazi Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde koşulacak Maraton İzmir nedeniyle 05.00 - 14.00 saatleri arasında Alsancak, Karşıyaka ve Konak güzergâhlarında hizmet veren 470, 680, 681, 691, 202, 253, 253, 330, 543, 126, 135, 136, 137, 197, 222, 258, 326, 487, 847, 853, 800, 240, 34, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 302, 466, 838, 102, 502, 125, 77, 78, 140, 147, 148, 477, 921, 912, 963, 435, 543, 330, 921, 777, 470, 680, 681, 691, 202, 951, 361 hat numaralı ESHOT otobüslerinde güzergâh değişiklikleri yapıldı.

ALES İÇİN HATLAR AÇIK OLACAK

Aynı gün yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) kapsamında; 353 (Gaziemir – Tınaztepe), 290 (Bostanlı İskele – Tınaztepe), 390 (Tınaztepe – Bornova Metro), 412 (Tınaztepe – Yerleşke) ve 690 (Tınaztepe – F.Altay Aktarma) otobüsleri, sınav saatlerine uygun olarak hizmet verecek.