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İzmir'de tramvay hattı çalışmaları! O caddede trafiğe düzenleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren Çiğli tramvay hattı çalışmaları nedeniyle Semra Aksu Caddesi’nde trafik akışı değişecek. Cadde cumartesi gününden (16 Nisan 2022) itibaren trafiğe kapatılacak. Trafik akışı ve otobüs ulaşımı 8010 Sokak üzerinden sağlanacak.

İHA

15.04.2022, 10:59 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022, 11:04

İzmir’de tramvay hattı çalışmaları! O caddede trafiğe düzenleme

Çiğli tramvay hattının yapımı çerçevesinde Semra Aksu Caddesi'nde ray döşeme çalışmaları nedeniyle trafik akışı değişecek. 6 ay sürmesi planlanan çalışmaların öncesinde cadde ve Ataşehir Mahallesi Muhtarlığının yanında yer alan otobüs duraklarının olduğu bölüm trafiğe kapatılacak. Ulaşım 8010 Sokak'tan geliş-gidiş olarak çift yönlü sağlanacak. Ray döşeme çalışmalarının ardından Semra Aksu Caddesi ve çevresi baştan sona yenilenecek.

Düzenleme çerçevesinde cadde belirli saatlerde araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacak. Yayalaştırılan caddenin bir bölümünde yeşil alanların ve peyzaj düzenlemelerinin yer aldığı meydan oluşturulacak. Çiğli İZBAN istasyonu yanında yer alan mevcut otobüs aktarma merkezi Ataşehir Mahallesi Muhtarlığının yanına alınacak. Burası otobüs park alanı ve hareket merkezi olarak hizmet verecek.

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