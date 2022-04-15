Haberler İzmir İzmir'deki operasyonda yakalandı! Çoban, PKK'nın dağ kadrosundan çıktı

İzmir'deki operasyonda yakalandı! Çoban, PKK'nın dağ kadrosundan çıktı

PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösterdiği tespit edilen bir terörist, İzmir’in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin kimliğini gizleyerek burada çobanlık yaptığı belirlendi.