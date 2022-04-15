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Haberler İzmir İzmir'deki operasyonda yakalandı! Çoban, PKK'nın dağ kadrosundan çıktı

İzmir'deki operasyonda yakalandı! Çoban, PKK'nın dağ kadrosundan çıktı

PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösterdiği tespit edilen bir terörist, İzmir’in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin kimliğini gizleyerek burada çobanlık yaptığı belirlendi.

AA

15.04.2022, 13:06

İzmir’deki operasyonda yakalandı! Çoban, PKK’nın dağ kadrosundan çıktı

İzmir'de gözaltına alınan ve bir dönem terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği tespit edilen zanlı, tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösteren C.A'nın (40) asıl kimliğini saklayıp Torbalı ilçesinde çobanlık yaptığını belirledi.

İlçeye bağlı Subaşı Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonda C.A, gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, FETÖ üyeliği suçundan aranan R.K. de aynı ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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