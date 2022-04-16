Bu geziyi size helal etmiyoruz

CHP'li Başkan Tunç Soyer'in göreve gelmesinin ardından borçları 3-4 milyar liradan 12 milyar liralar seviyesine çıkan, suya ve ulaşımı her ay otomotik zam tarifesine bağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 176 meclis üyesinin oybirliğiyle aldığı, toplu olarak Saraybosna'ya geziye gitme kararı isyan çıkardı. Yeni Asır'ın önceki gün sürmanşetinden duyurduğu geziye tepkiler çığ gibi büyüdü. Mecliste tüm partilerin oybirliğiyle aldığı karara göre 10-12 Temmuz arasında gerçekleşecek gezinin 1.5-2 milyon liraya mal olacağı hesaplanırken İzmirliler, bu karardan geri adım atılmasını istedi.

İZMİRLİLERİN CEBİNDEN ÇIKACAK

"Srebrenitsa Katliamı Anma Günü" kapsamında yapılacağı belirtilen gezide belediye, 176 meclis üyesine günlük 76 euro harcırah verecek. Meclis üyelerinin, otobüsle ulaşımı, gri pasaport temininin yapılması, günlük harcırah giderleri, konaklama giderleri ve pasaport harcı, yurtdışı çıkış harcı, alan vergisi, vize ücretleri, Kovid-19 PCR testleri gibi diğer yasal giderleri de belediye tarafından yani İzmirlilerin cebinden ödenecek.

SADECE HARCIRAH 900 BİN LİRA

Yeni Asır'ın yaptığı araştırmaya göre Saraybosna'daki ortalama otel konaklama fiyatları dikkate alındığında 200 kişi için en az 240 bin lira ödenecek. Otelin lüks seviyesinin artması halinde ödenecek para da 300 bin lirayı geçebilecek. En az 900 bin lira sadece harcırah için gidecek. Otobüs başına günlük 70 bin + KDV üzerinden yapılan hesaplamaya göre 4 otobüs için 328 bin lira civarında bir ödeme yapılacak. Hediyeler ve diğer harcamalar da hesaplandığında İzmirlilerin her ay zamlanan su ve ulaşım için verdiği para ve ödediği vergilerden oluşan Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 1.5-2 milyon lira harcanmış olacak.

DÖNER DÖNMEZ ZAM BEKLİYORUZ!

ELEŞTİRENLER arasında CHP İl eski Başkanı Kemal Karataş da yer aldı. "Bu, avare meclis üyelerinin gönüllerini hoş etme, gezdirme ve eğlendirme gezisi" diyen Karataş, "Öyle ya davet olsa üç beş kişiyle gidilir. İnceleme, tetkik olsa yine uzman kişilerin yanında üç beş kişiyle gidilir. Hem Saraybosna'da İzmir adına neyi inceleyip tetkik edecekler ki!... Bu doğrudan doğruya İzmir halkının cebinden 1,5 - 2 milyon liranın alınıp savrulması demek... Yani suya ulaşıma ve diğer v.s. hizmetlere zam demektir... Bu şimdi Allah aşkına reva mı? Millet faturalarını ödemekte güçlük çekerken, cebinde olmayan parayla Konak'a bile inemezken sen kalk; Tunç Efendi, Saraybosna'ya meclis üyeleriyle gezmeye git. İzmirimizde ilk defa tüm meclis üyelerimizin oy birliğiyle katılacakları bir gezi düzenleniyor. Giderlerken su dökmek lazım arkalarından... Tez gidip tez dönsünler...Döner dönmez de suya, ulaşıma, vapura zamlar bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

'LÜTFEN BİRİ YALAN DESİN FIRLAYAN TANSİYON İNSİN'

Gezi kararına isyan eden vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

■ NİLGÜN: Haram olsun. ■ EMİN: Haram, zehir, zıkkım olsun.. Bir daha İzmir'de CHP'ye oy atarsam... ■ ERCÜMENT: Lay lay lom belediyeleri, herkes lale devrini kötüler ama iktidara geldiklerinde ne büyük özlem, sevgi duydukları ortaya çıkar. ■ CEVHERİYE: Lütfen biri yalan desin, fırlayan tansiyonlar yere insin... Şatodan İzmir'in seyri bitti şimdi başka yerler gerek. Yine de bilgilendiren paylaşımlar için çok teşekkürler. ■ MUSTAFA: İzmir'de, Tunç Soyer'in 170 meclis üyesi ve 20 personel ile yapacağı Saraybosna gezisine tepkiler büyüyor. Bastır İzmirim. Yok öyle hem Atatürkçülük ayakları yapıp hem milletin cebinden gezilere çıkmak. Kendi ceplerinden gidiyorlarsa gitsinler. ■ HALİL: Bunlar temininde güçlük çekilen insanlar. Demokrasi mücadelesinde çok bedel ödediler. Atamaya hayır dedikleri halde illaki tepelerden atandılar. Elbette gezecekler. Bunu hak ediyorlar..!

MERT ALPDÜNDAR