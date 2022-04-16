Çiğli Semra Aksu Caddesi 6 ay trafiğe kapalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Çiğli tramvay hattı çalışmaları nedeniyle Semra Aksu Caddesi'nde trafik akışı değişiyor. Cadde bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Trafik akışı ve otobüs ulaşımı 8010 Sokak üzerinden sağlanacak.

ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIM

6 ay sürmesi planlanan çalışmaların öncesinde cadde ve Ataşehir Mahallesi Muhtarlığının yanında yer alan otobüs duraklarının olduğu bölüm trafiğe kapatılacak. Ulaşım 8010 Sokak'tan geliş-gidiş olarak çift yönlü sağlanacak. Ray döşeme çalışmalarının ardından Semra Aksu Caddesi ve çevresi baştan sona yenilenecek. Yaya ulaşımının güvenliğini ve konforunu artıracak düzenleme çerçevesinde cadde belirli saatlerde araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacak. Yayalaştırılan caddenin bir bölümünde halkın dinlenip nefes alacağı, içinde yeşil alanların ve peyzaj düzenlemelerinin yer aldığı meydan oluşturulacak.