Kadın hekimler güç birliği yaptı

PROF. DR. Çimen Gülben Olguner başkanlığındaki Hekim Güçbirliği Grubu, İzmir'de 9 bin üyesi bulunan İzmir Tabip Odası'nın yarın Konak Salih İşgören İlkokulu'nda yapılacak genel kurulunda yönetime adaylığını açıkladı. Tamamı kadınlardan oluşan bir yönetim kurulu aday listesi oluşturduklarını söyleyen Prof. Dr. Olgun, "Unutulan Atatürk ilkeleri başta olmak üzere hekim haklarını geri almak için adayız" dedi.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

OLGUNER, "Bu hedeflerle, 7 kadın hekim, Türkiye'de bir ilke imza atarak, Hekim Güçbirliği adına yönetime talibiz. Tüm meslektaşlarımızı oy vermeye ve grubumuzu desteklemeye çağırıyoruz" dedi.

ÖNCELİKLERİ SIRALADI

Meslektaşlarını yarın yapılacak seçimlerde oy vermeye çağıran Prof. Dr. Çimen Gülben Olguner, önceliklerini şöyle sıraladı: "Ağırlaşan hekimlik sorunları için ilgili yetkililerin somut adım atmasını sağlamak, hekime şiddetin önlenmesi için etkin caydırıcılık yasalarının çıkarılması, hekim her nerede çalışırsa çalışsın, failin kamu memuruna saldırı suçu ile cezalandırılması, insanca ücretlendirme, emeklilerimizin çalıştığında maaş kesintisine uğramaması, koşulların iyileştirilmesi, hekim idare ve hasta ilişkilerinin düzeltilmesi, hekimin öz değer algısının yükseltilmesi için gerekli tüm tedbirleri, çözüm önerilerini ilgili kurum ve paydaşlarla görüşmek, sonuca götürecek adımları atmak." ■ FATİH ŞENDİL