Dayakçı babasını öldürdü

İZMİR'DE yaşayan Devrim Gürkan (29), çocukluğundan bu yana kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği babası Haşmet Gürkan'ı bıçaklayarak öldürdü. Baba katili, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Korkunç cinayet, önceki gece İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir balık restoranında meydana geldi.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

DEVRİM Gürkan, çocukluğundan beri sorun yaşadığı babası Haşmet Gürkan'ı (54) restoranda görünce kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Devrim Gürkan, kendisini içeri çağıran babasına bir anda bıçak çekti. Babasını boğazından ve koltuk altından bıçaklayan Devrim Gürkan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

BALIK restoranında yaşanan dehşet anlarının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Haşmet Gürkan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Gürkan'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. Devrim Gürkan ise olaydan birkaç saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İlk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen Devrim Gürkan'ın babasının çocukluğundan beri kendisine şiddet uyguladığını, cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği öğrenildi.