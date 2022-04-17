Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın

BELGE inceleme uzman polisleri, son dönemde sık karşılaşılan imza sahteciliklerinden biri olan "pencere yöntemi" dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu.

SON DÖNEMDE SIKLAŞTI

İZMİR Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarından polis memuru Olgay Kaya, "pencere" olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemiyle son dönemde sık karşılaştıklarını söyledi.

DOLANDIRICILARIN, kargo teslim tutanaklarının imza bölümünü kutucuk şeklinde kesip altına senet ya da evrak yerleştirdiklerini belirten Kaya, "Dolandırıcılar, kargo teslim tutanağı adı altında size ibraz edilen belgenin altına, bir senet yerleştirerek attığınız imzayı buraya geçirmek suretiyle dolandırıcılık yapıyor"dedi.

MUTLAKA KONTROL EDİN

CİHAZLA yaptıkları incelemelerde bunu tespit edebildiklerini söyleyen Kaya, "Kargo teslim tutanağına imza attığını sanan vatandaş fark etmeden altına yerleştirilen senede imza atıyor. Belgenin önü, arkası kontrol edilip ondan sonra imza atılmalı" diye konuştu.

'ÜCRETSİZ'E KANMAYIN VERİLERİ PAYLAŞMAYIN

REKABET Kurumu'nca e-pazaryeri platformlarına ilişkin hazırlanan raporda, tüketicilere ilişkin veri gizliliği uyarısında bulunulurken, bu sitelerin "ücretsiz" sundukları hizmetler karşılığında tüketicilerin verilerini topladığına işaret edildi. Platformlar, topladıkları tüketici verisi arttıkça hem onların tercihlerini daha doğru tahmin ederek pazarlama stratejilerini geliştiriyor hem de tüketicilere yönelik reklamları daha hedefli hale getirebiliyor