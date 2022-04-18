İzmir’de cinayet gibi kaza! Selin’in öldüğü olayda alkollü şoför pişkince arkadaşlarını suçladı

Sürücü Bodur'un ifadesinde, "Kazadan çok zaman önce alkol almıştım. 5 tane bira içmiştim. Alkolün etkisinde değildim. Aracı hızlı kullanmıyordum. Pikabın kasasındaki arkadaşlarım zıplayıp dans ediyorlardı. Yüksek sesle müzik dinleyip eğleniyorlardı. Dikkatim bu yüzden dağıldı" dedi. Sanığın ifadesinde pişkin bir şekilde arkadaşlarını suçlaması 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Bodur, 30 Mayıs'ta İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.



Kaza sırasında sanık Bodur'un hızla çarptığı beton direği ortadan ikiye ayırdığını hatırlatan acılı baba Hakan Kabakçı, "Hem alkollü, hem süratliydi. Bir de utanmadan arkadaşlarını suçluyor. Adalete güveniyoruz. En ağır cezaya çarptırılacağına inanıyorum" dedi. Kaza, 15 Ağustos 2021 gecesi saat 04.20 sıralarında Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yaşındaki Eren Bodur arkadaş grubuyla alkol aldıktan sonra Mordoğan Mahallesi'ndeki çorbacıya gitti. 13 kişilik arkadaş grubuyla burada çorba içen Bodur, yine alkollü şekilde direksiyona geçti. Bodur'un yönetimindeki 35 HA 7705 plakalı pikap dönüş yolunda Ardıç mevkisinde viraja hızlı girince kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolcu konumunda bulunan 19 yaşındaki Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada, Ahmet Aksüt (21), Nimet Gamze Akovalı (26), Zeynep Özgen (18), Duygu Yedigöller (21), Gökçe Melek (22), Berk Akovalı (25), Berk Özgen (18), Batuhan Ertan (22), Simay Eralp (21), Bensu Umar (19), Mert Günay (21) ile sürücü Eren Bodur yaralandı.

0.67 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Selin Kabakçı'nın cenazesi, öğle vaktinde Mordoğan İskele Merkez Camii'nden kılınan namazdan sonra toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan sürücü Eren Bodur tedavisinin ardından jandarma karakoluna götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bodur, tutuklandı. Bodur'un yapılan alkol muyaenesinde 0.67 promil alkollü olduğu belirlendi. Bir süre tutuklu kalan Bodur, geçtiğimiz günlerde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Selin Kabakçı'nın ölümüne, 11 kişinin de yaralanmasına neden olan Eren Bodur (20) hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 5 kişilik pikaba 13 kişi alan ve alkollü şekilde direksiyon başına geçen Bodur'un 'bilinçli taksirle öldürme' ve 'birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık, sanık Bodur'un alkol etkisi altında sürüş yeteneğini kaybettiği için bilinçli taksirle ölüme neden olduğuna karar verdi.

İFADESİNDE ARKADAŞLARINI SUÇLADI

Sanık Bodur ifadesinde, "Çok zaman önce alkol almıştım. 5 tane bira içmiştim. Alkolün etkisinde değildim. Aracı hızlı kullanmıyordum. Pikabın kasasındaki arkadaşlarım zıplayıp dans ediyorlardı. Yüksek sesle müzik dinleyip eğleniyorlardı. Dikkatim bu yüzden dağıldı" dedi. Tutuksuz sanığın ifadesinde pişkin bir şekilde arkadaşlarını suçlaması, 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Sanık Bodur, 30 Mayıs'ta İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

BETON ELEKTRİK DİREĞİNİ İKİYE AYIRDI

Acılı baba Hakan Kabakçı, "Sürücü hem alkollü hem de süratli şekilde araç kullanıyor. Ancak ifadesinde hızlı gitmediğini, arkadaşlarının kulağına bir şeyler söylediğini, aracın kasasında dans ederek eğlenerek dikkatini dağıttığını söylemiş. Kaza sırasında o kadar hızlı ve sert çarpmış ki beton elektrik direği ortadan ikiye ayrılmış. Betonun içindeki demir çubuklar bile ikiye ayrılmış. Suçtan kaçmak için bu şekilde ifade veriyor. Utanmadan arkadaşlarını suçluyor. Adalete güveniyorum. En ağır cezaya çarptırılacağına inanıyorum" dedi.