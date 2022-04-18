İzmir’de hırsızların yeni hedefi mezarlıklar oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bayrama sayılı günler kala bakım, tadilat ve temizlik için yoğun mesai harcadığı mezarlıklardaki hırsızlık vakalarının artması hem belediyeyi hem de vatandaşları mağdur etti. Son 3 ayda mezarlıklardan musluk, korkuluk, mazgal, klima ve kapı çalındı. Belediye yetkilileri, konunun emniyet ve jandarma birimleri tarafından takibe alındığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Deniz Say, "Yaklaşık 2 aydır her gün jandarma ve emniyet birimlerine hırsızlık bildirimi yapıyoruz. Hacılarkırı Mezarlığı'nda son 2 ayda 150 metre korkuluk, Yeni Bornova Mezarlığı'nda 400 metre ızgara, Eski Bornova Mezarlığı'nda ise 150 metre elektrik kablosu çalındı. Yaklaşık 3 aydır çalınan malzemelerin mali değeri 250 bin lirayı geçti" şeklinde konuştu.