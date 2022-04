Haberler İzmir İzmir'deki çalışmalarda sona yaklaşıldı! 2 bin 600 yıllık kalıntılar ziyaretçilerle buluşuyor

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Phokaia Antik Kenti'nde Athena Tapınağı'nın 2 bin 600 yıllık kalıntıları arasında bulunan ve tapınağı koruduğu inancıyla konulduğu düşünülen griffon ve at büstlerinin restorasyon çalışmaları sürüyor. 2 at ve 2 griffon büstü, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yıl İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.