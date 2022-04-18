İzmir'deki çalışmalarda sona yaklaşıldı! 2 bin 600 yıllık kalıntılar ziyaretçilerle buluşuyor

TAPINAK ALANI ÖNCE KİBELE TAPINIM ALANI OLARAK KULLANILMIŞ

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, AA muhabirine, Athena Tapınağı'nın doğal kaya üzerine yerleştirildiğini söyledi. Tapınak alanının daha önce Kibele tapınım bölgesi olarak kullanıldığını anlatan Topal, "Kazılardan ele geçen verilerden daha önce Kibele kültüne ilişkin tapınım alanı olduğunu, milattan önce 6. yüzyıldan sonra da tapınaklar yapıldığını, son evresinde de Athena tapınağı olarak kullanıldığını biliyoruz." dedi.

Topal, Foça'daki ilk tapınağın yapım evresinin Efes ve bölgelerdeki diğer tapınaklardan daha eskiye dayandığına dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı: