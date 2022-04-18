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Haberler İzmir İzmir'deki zehir operasyonunda 175 bin sentetik hap ele geçirildi

İzmir'deki zehir operasyonunda 175 bin sentetik hap ele geçirildi

Son dakika... İzmir Bornova'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yeşil reçeteye tabi 175 bin sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda F.K. (25) ve M.B. (24) gözaltına alındı.

AA

18.04.2022, 13:45

İzmir’deki zehir operasyonunda 175 bin sentetik hap ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde 174 bin 958 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, reçeteye tabi sentetik maddelerin usulsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Bornova ilçesinde belirlenen adres ve 2 araçta gerçekleştirilen aramalarda, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi 174 bin 958 sentetik ecza, 3 tabanca, 1 tüfek, 4 şarjör, 113 mermi ele geçirildi.

Operasyonda F.K. (25) ve M.B. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler tutuklandı.

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