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İzmir'deki zehir operasyonunda 175 bin sentetik hap ele geçirildi

Son dakika... İzmir Bornova'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yeşil reçeteye tabi 175 bin sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda F.K. (25) ve M.B. (24) gözaltına alındı.