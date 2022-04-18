Yanlış ilaç verilen oğlu için yargıya başvurdu

İzmır Aliağa'da reçetede yazılan ilaç dışında eczaneden yanlışlıkla ağır antidepresan verilen 15 aylık bebek ölümden döndü. Baba Mustafa Karaca, olayı yargıya taşıyacaklarını ifade etti. Mustafa ve Ayşegül Karaca çifti, rahatsızlanan ikinci çocukları 15 aylık Osman Kerim'i çocuk doktoruna götürdü. Baba Mustafa Karaca, doktorun yazdığı ilaçları almak için ilçedeki bir eczaneye gitti. Eczaneden reçetede yazan ilaç yerine yanlışlıkla başka bir ilaç verildi. Verilen ağır antidepresan ilacı ailesi tarafından bir doz küçük çocuğa içirildi. İlaca vücudu reaksiyon gösteren çocuk, apar topar Aliağa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Çocuğa içirilen hap ile reçeteyi kontrol eden doktorlar, bebeğe yanlış ilaç verildiğini söylediler. 20 saat komada kalan küçük Osman, doktorların müdahalesiyle kurtarıldı.