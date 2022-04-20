İzmir merkezli 31 kentte dev FETÖ operasyonu

İZMİR'DE FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik 34'ü asker, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 7'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 31'i muvazzaf olan 34 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 65 askeri okul öğrencisinin yakalanması için düğmeye basıldı.

MİT DESTEKLİ YAPILDI

İZMİR Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile MİT destekli operasyonda 99 şüphelinin yakalaması için eş zamanlı harekete geçildi. Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İzmir'e getirilecekleri öğrenildi. ■ FATİH ŞENDİL