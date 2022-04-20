Haberler İzmir İzmir'de pompalı tüfekli dehşet! Oğul tutuklandı baba ise her yerde aranıyor

İzmir'de pompalı tüfekli dehşet! Oğul tutuklandı baba ise her yerde aranıyor

İzmir Bornova'da 15 Nisan tarihinde yaşanan korkunç olayda, husumetliler Şeyhmus Çekin ile Ercan D. ve babası Fırat D., tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 24 yaşındaki Şeyhmus Çekin, pompalı tüfekle öldürüldü. Olayla ilgili Ercan D. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, babası Fırat D. ise her yerde aranıyor.