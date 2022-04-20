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Haberler İzmir İzmir'de pompalı tüfekli dehşet! Oğul tutuklandı baba ise her yerde aranıyor

İzmir'de pompalı tüfekli dehşet! Oğul tutuklandı baba ise her yerde aranıyor

İzmir Bornova'da 15 Nisan tarihinde yaşanan korkunç olayda, husumetliler Şeyhmus Çekin ile Ercan D. ve babası Fırat D., tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 24 yaşındaki Şeyhmus Çekin, pompalı tüfekle öldürüldü. Olayla ilgili Ercan D. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, babası Fırat D. ise her yerde aranıyor.

DHA

20.04.2022, 09:36 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022, 09:38

İzmir'in Bornova ilçesinde, Şeyhmus Çekin'i (24) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Ercan D. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, babası Fırat D.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir’e pompalı tüfekli dehşet! Oğul tutuklandı baba ise her yerde aranıyor

Olay, geçen 15 Nisan'da, saat 16.00 sıralarında Doğanlar Mahallesi 1590 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hurdacılık yapan Ercan D. ve babası Fırat D., husumetli oldukları Şeyhmus Çekin ile evinin önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından evlerine giden baba-oğul pompalı tüfeği alıp, tekrar olay yerine geldi.

İzmir’e pompalı tüfekli dehşet! Oğul tutuklandı baba ise her yerde aranıyor

Ercan D., pompalı tüfeği Çekin'e doğrultarak ateşledi. Çekin, yaralanırken, baba-oğul olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İzmir’e pompalı tüfekli dehşet! Oğul tutuklandı baba ise her yerde aranıyor

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekin'i Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Çekin, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İzmir’e pompalı tüfekli dehşet! Oğul tutuklandı baba ise her yerde aranıyor

Çekin'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis Ercan D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan D., tutuklandı. Polis, diğer şüpheli Fırat D.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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