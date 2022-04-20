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Kağıttan uçaklar umuda uçtu

Tire Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun SMA hastası Mehmet Ayaz bebek için yazıp oynadığı oyunun finalinde uçurulan kağıttan uçaklarda Ayaz bebek için valilik izinli yardım kampanyasının bilgileri yer aldı

20.4.2022

Kağıttan uçaklar umuda uçtu

TİRE Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun SMA hastası Mehmet Ayaz bebek için yazıp oynadığı oyunun finalinde salonda uçurulan kağıttan uçaklar şaşırttı. Oyuncuların ellerindeki kağıttan uçakları 'bir uçak da sen uçur' sloganıyla seyircinin üzerine atmasıyla salondaki şaşkınlık yerini kısa sürede alkış tufanına bıraktı.

Uçakları alanlar Ayaz bebek için valilik izinli yardım kampanyasının bilgilerine ulaştı. Tiyatro topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Hayallerini Sahneye Taşı' adlı yarışmaya katıldı.

YÜZDE 27'YE ULAŞTI
TİRELİ tiyatrocular, yarışmada yaklaşık 2 yıldır SMA hastalığıyla boğuşan Mehmet Ayaz Bebek'e dikkat çektiler. Yönetmen Dündar Taşal, "Tiyatro bir mesaj yoludur. Ayaz bebek için sahneye çıkan tüm ekibi kutluyorum" dedi. Kampanyada valilik izinli yardım miktarı ise yüzde 27'ye ulaştı. ■ NADİR UYSAL

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