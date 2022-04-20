Yemekten zehirlenen Melisa kurtarılamadı

İZMİR'İN Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemekten zehirlenen gurbetçi Mercankaya ailesinden 6 yaşındaki Ece Melisa, hayatını kaybetti. Hollanda'da yaşayan ve geçtiğimiz hafta tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine geldikleri öğrenilen gurbetçi Cihan- Hasret Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi. Mercankaya ailesi alışveriş yaptıktan sonra Didim'deki yazlıklarına döndü. Akşam saatlerinde anne Hasret Mercankaya ve iki çocuğu aniden rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne giden Hasret Mercankaya ve iki çocuğuna iddiaya göre bir teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri bir kez daha aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise ertesi gün İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BABA RAHATSIZLANMADI

Ece Melisa, tüm çabalara rağmen dün 16:30 sıralarında yaşamını yitirdi. Küçük kızın cansız bedenine, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Ege ile annesi Hasret Mercankaya'nın tedavileri sürerken, aynı restoranda yemek yiyen baba Cihan Mercankaya'nın herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı öğrenildi. ■ İHSAN KARATAŞ