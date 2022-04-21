CHP İzmir yönetiminde adaylık kargaşası

CHP'DE milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının Haziran ayına kadar görevlerinden ayrılmaları yönünde genelge çıkartılacağına ilişkin haberler, parti kulislerini hareketlendirdi. Söz konusu genelge çıkarılırsa, milletvekili aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe yöneticilerinin görevlerinden istifaları öne çekilmiş olacak ve yerlerine atama yapılacak.

PARTİLİLERİN GÖZÜ ANKARA'DA

SEÇİM takvimi başladığında istifa edenlerin başvurularının ise değerlendirilmeyeceği ifade ediliyor. İzmir'de ise, birçok bürokrat, PM Üyesi, il yöneticisi ve ilçe başkanının adaylık için adı geçiyor. Öne çıkan isimler arasında, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il yöneticileri Yasin Ergül, Fulya Alçay, Şener Akdemir, Özcan Durmaz, Saniye Bora Fıçı, Ahmet Yıldız, İpek Onbaşıoğlu yer alıyor. Karşıyaka İlçe Başkanı Murat Serdar Koç, Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen ve Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay'ın isimleri de milletvekilliği için anılıyor.

Ayrıca, Büyükşehir'de Gurp Başkanvekili olan Murat Aydın ile Konak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Anıl Feroğlu da kulislerde adı geçen isimlerden. Söz konusu CHP'lilerin Genel Merkez'den adaylık konusunda güçlü bir sinyal almadan istifa etmeyecekleri de kaydediliyor.