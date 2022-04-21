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Haberler İzmir Dekonta kandı otomobilini kaptırdı

Dekonta kandı otomobilini kaptırdı

21.4.2022

Dekonta kandı otomobilini kaptırdı

İZMİR'DE ikinci el otomobilini 75 bin liraya satmak isteyen Veli Sönmez (21), dolandırıcıların hedefi oldu. İddiaya göre, otomobilin satışı için anlaştığı İsa K. ile notere giden Sönmez, satış için anlaştıkları paranın banka hesabına geçmediğini söyledi.

İsa K, Sönmez'e dekontu mesaj olarak gönderip, paranın miktarı yüksek olduğu için işlemlerin gecikebileceğini söyledi. İsa K'nin söylediklerine inanan Sönmez, noterdeki işlemleri tamamlayıp aracın satışını gerçekleştirdi.

SIRRA KADEM BASTI

PARANIN hesabına geçmesini bekleyen Sönmez ertesi gün İsa K'yi aradı. Sönmez, paranın geleceğini söyleyip telefonu
kapatan İsa K'ye bir daha ulaşamadı.

Bankaya giden Sönmez, böyle bir transfer işleminin gerçekleşmediğini öğrendi. Dolandırıldığını anlayan Sönmez, noterdeki güvenlik kamerası kayıtlarını da alarak polise şikayetçi oldu.

Öte yandan Sönmez'e ait otomobilin ikili tarafından ertesi gün 45 bin liraya satıldığı ortaya çıktı.

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