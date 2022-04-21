İzmir’de ilginç olay! ’Düştüm’ diyerek hastaneye gitti; komşusunun oğlunun otomobille ezdiği ortaya çıktı

O yerde yatarken şoka girdim ve eve doğru gittim. Hemen telefonla ambulansı aradım. Olay yerine sağlık ekipleri geldi ancak Emine teyze iyi olduğunu söyleyerek evine gitti. Beni çok sevdiği için de polislere adımı ifadesinde vermedi. Eve gittikten sonra rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılmış, orada da hayatını kaybetmiş. Olay bir anda gelişti. Ben ne olduğunu anlayamadım, çok pişmanım."



Soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, M.K.C. hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İzmir Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.