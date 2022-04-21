Kumarhaneciler sendikası!

İZMİR'İN Bornova ilçesinde jandarma ekipleri, sendika ve vakıf binası görünümlü binalara koçbaşı ile duvarı delerek girdi. Operasyonda, gizli geçitlerle birbirine bağlı üç mekanda 40'ı kadın 185 kişi tombala ve kumar oynarken suçüstü yakalandı.

İKİ SENDİKA VE BİR VAKIF!

YAPILAN aramalarda köpükten yapılmış çok sayıda kumar malzemesi ve baskın anında bu malzemeleri eritmek için kullanılan asit ele geçirildi.

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki yan yana binalarda bulunan Ege Genel İş Sendikası, Biz Lokanta ve Seyyar Yemek Çalışan İşçileri Sendikası ile Yeni Nesile Eğitim ve Yardım Vakfı'nda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

KOÇBAŞI İLE DUVAR DELİNDİ

SENDİKA görünümlü kumar merkezlerine giden ekipler, çelik ve ağır demir malzemelerden yapılan kapılar açılmayınca koçbaşı ile duvarları delerek içeri girdi.

6 YILDA 90 KERE BASILDI

ÜÇ derneğin birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilirken jandarmayı karşısında gören kumarbazlar üst kattaki toplantı odasına gidip sandalyelere oturarak kumar oynamadıklarını göstermeye çalıştılar.

Ancak jandarma ekipleri kumar oynadığı tespit edilen 185 kişiye 336 bin 515 lira idari para cezası uyguladı. Operasyonda ele geçirilen kumar malzemelerinin köpükten yapıldığı ve baskın esnasında asit dökülerek yok edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Öte yandan kumarhaneye 6 yıl içinde 90'ıncı kez baskın yapıldığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL