Bergama’da heyecanlandıran keşif! Tarlaların altında bulundu

'TARLALARIN ALTINDA DA MERMER PARÇALARINA ULAŞTIK'

Bergama kazıları ve araştırma programının amacının, kentin çevresi ile ilişkisinin belirlenmesi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Ateş, "Amfora üretim yeri, Helenistik'ten Geç Antik döneme kadar seramik üretimi hakkındaki araştırmalar için önemli bir boşluğu doldurması bakımından, kuşkusuz Pergamon çekirdek bölgesi içinde tespit edilen önemli buluntu yerlerinden biridir. Taşrada arazi kullanımı, neler üretildiği, insanın doğaya müdahalesinin ne boyutlarda olduğu, doğal kaynakların nasıl kullanıldığı çerçevesinde Bergama civarında yoğun bir yüzey araştırması yapıyoruz. Buna bağlı olarak amfora üretim yeri keşfedildi. Herhangi bir mimari kalıntı yok ancak geniş bir çiftliğe ait arazide çanak çömlek üretimine dair çömlek ve seramik atıkları bulundu. Tarlaların altında da mermer parçalarına ulaştık. Mermer parçalarından ne kadar donanımlı bir çiftlik olduğunu anladık. Bu çiftlik, M.S. 1'inci ile 6'ncı yüzyıllarda var olmuş. Bu parçaları geçtiğimiz yaz döneminde keşfettik ve kazı evinde inceledik. Ele geçirilen parçalardan üretimin aşamalarını da tespit edebildik. İlk değerlendirmeler yapıldı. Detaylı bilimsel çalışma hala sürdürülüyor" diye konuştu.