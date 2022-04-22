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İzmir'de öğrenci servislerine yüzde 40 zam! 2021- 2022 okul servis ücretleri ne kadar oldu?

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası’nın, öğrenci servislerindeki yüzde 40 fiyat artışı talebi UKOME tarafından onayladı. İzmir'de 2021-2022 en yakın ve en uzak mesafe okul servis fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu sıkça araştırılıyor. Peki İzmir'de bu yıl servis ücretleri ne kadar? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.