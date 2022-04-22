‘Kapalı pazaryerini 3 yılda yapamadınız’

İZMİR Gaziemir'de Cumhur ittifakı üyesi meclis üyeleri AK Partili Uğur İnan Atmaca ile MHP'li Salahattin Şahin'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziemir Aktepe Emrez'de hayata geçirmeyi planladığı kooperatifleşme modeli ile kentsel dönüşüm projesini yargıya taşıması Başkan Soyer'i kızdırdı. Soyer, Atmaca ve Şahin'i kente zarar vermekle suçladı. Cumhur İttifakı'ndan Soyer'e yanıt gecikmedi. 'Tunç Soyer'e açık mektup' başlığıyla yazılı açıklama yapan Atmaca ve Şahin, Soyer'in konuya yeterince hakim olmadığını ifade etti. Soyer'e "Seni yanlış bilgilendiren bürokratlarını görevden al" çağrısı yapan Atmaca ve Şahin Soyer'e cevaplaması için 6 soru yöneltti.

'BU MU ÇÖZÜMÜNÜZ?'

2012'de kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen Aktepe Emrez Mahallesi'nde ihalesiz iş yapmanın mümkün olmadığına dikkat çeken Atmaca ve Şahin, "Seçim zamanı söz verdiğiniz kapalı pazaryerini bile 3 yıldır yapamadınız. Bütüncül imar planı olmayan 122 hektarlık alanda kentsel dönüşümü nasıl yapacaksınız?" diye sordu. Bunun yanı sıra Soyer'e "Kriz ortamında ürettiğiniz çözüm, ihalesiz iş yapmak mı? Yurttaşlarımızı 1,5 emsal üzerinden anlaşmaya zorlamak mı ürettiğiniz çözüm? Her bağımsız bölümün İBB'ye maliyeti sadece 20 bin TL iken, bu konutların vatandaşa ortalama 1 milyon bedelle satılması mı ürettiğiniz çözüm?" soruları da yöneltildi.