Adalet ve Manavkuyu plajlarında son viraj dönüldü

İzmir Bayraklı Belediyesi tarafından hazırlanan, Adalet ve Manavkuyu Mahallerindeki 80 hektarlık alanı kapsayan Revizyon İmar Planları için son prosedürler tamamlandı. Bayraklı Belediye Meclisince uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanan planların, mayıs ayı içerisinde askıya çıkartılacağı belirtildi. Plana göre, mevcutta 86 bin metrekare olan yeşil alan oranı 90 bin metrekareye çıkarıldı. Yollar genişletilerek ulaşımda rahatlama sağlanırken, her iki mahalledeki sosyal tesis ve kültür sanat alanlarıyla; park, otopark, eğitim, sağlık ve belediye tesis alanları da 127 bin metrekareden 134 bin metrekareye yükseltildi. Revizyon planlarında, binaların inşaat hakkı için de yüzde 5 artış öngörüldü. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'yı hak ettiği değere ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.