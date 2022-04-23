İzmir depreminin simgesi Ayda’dan valilik ziyareti

İZMİR'DE UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bergama Antik Kenti'nin yakın çevresinde yürütülen yüzey araştırmaları sırasında, Roma'dan Geç Antik döneme kadar kullanılmış amfora üretim yeri keşfedildi. Roma'dan Geç Antik döneme kadar kullanılmış olduğu belirlenen üretim yerinde seramik ve çömlek buluntularına ulaşıldı. Bergama Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güler Ateş, bölgede keşfedilen buluntuların geçmiş dönem üretim teknikleri, ekonomik ve ekolojik ilişkiler hakkında bilgi verdiğini belirtti.