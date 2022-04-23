’Ne olur Ege de ölmesin’

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemek sonrası annesi ve kardeşiyle birlikte rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Melisa Mercankaya'nın (6) ön otopsisinden sonuç çıkmadı. Rapora göre ölüm sebebi 'belirsiz' olarak kayda geçti, detaylı otopsi sonucunun beklendiği bildirildi. Anne Hasret Mercankaya, "Diğer çocuğum Ege (4) yoğun bakımda. 'Kalbi durabilir' diyorlar. Hala ortada bir teşhis yok. Kanını aldılar tahlil için. 5 gün bekleyeceksiniz diyorlar. Sağlık Bakanım lütfen yardım edin. Ne olur çocuğumu kurtarın. Ege de ölmesin. Dayanamam" dedi.